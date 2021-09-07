Ahmet Takan: Acaba neyin kafasını yaşıyorlar?

Malum büyük sıkıntılarımızdan biri de sığınmacılar meselesi. Siyasi kulislerdeki iddia o ki; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD başta olmak üzere afet konusunda uzmanlaşmış kuruluşları tek bir çatı altında toplayarak iki ayrı bakanlık kurulması planlanıyor. Bunlardan bir Göç Bakanlığı diğeri de Afet Bakanlığı olacakmış. Bir bakanlık olacak diyenlerde var… Yeni bakanların isimlerini sayanlar bile var.

Neyse…

Akıl alacak gibi değil!.. Göç Bakanlığı’nın kurulmasını destekleyenleri gördükçe şaşırmaktan öte cinler beynime toplanıyor. Göç Bakanlığı’nın kurulmasını savunanlar acaba neyin kafasını yaşıyorlar diye merak ediyorum. Yahu!.. Bu bakanlığın kurulması demek Türkiye’nin sığınma kampına dönüşmesini tescil etmek demek değil mi?.. Yani, sığınmacılara her türlü hizmeti, imkanı sağlayacak büyük bir teşkilat anlamına gelmeyecek mi?.. Gönderin sığınmacıları Türkiye’ye, bakın biz bakanlığı da kurduk her türlü konforu sağlarız anlamına gelmeyecek mi?

Mülteciler cenneti Türkiye ve onların tepesinde bir T.C. teşkilatı… Öyle mi?

Ahmet Takan’ın yazısı