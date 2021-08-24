Ahmet Takan: Abdullah Gül’ün cumhur ittifakı adayı yapılması için hangi stratejileri tartıştınız?

Hani şu, İstanbul’da, Abdullah Gül’ün 4-5 çok yakın adamı ile birlikte yaptığınız çok özel toplantı var ya… Abdullah Gül’ün ilk başta katılmadığı sonradan yemekli bölümüne dahil olduğu toplantı… O toplantıda neler konuştunuz?.. Abdullah Gül’ün Cumhur İttifakı’nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?.. Sonra ne kararlar alındınız?.. Tayyip Erdoğan’ın özel sağlık durumu ile ilgili hangi özel bilgileri masaya yatırdınız?.. Ne hesap kitap yaptınız?.. Sen anladın onu Fehmi efendi!.. Demek ki, iş öyle senin yazdığın gibi değilmiş…

Bak Fehmi efendi!..

Eski günlerinize dönmek için nasıl yanıp tutuştuğunuz ve nasıl tepindiğinizi çok iyi biliyorum. Sizlere bir tavsiye de bulunayım (öyle kendinizi sağa sola vurmayın) ;

Savunma Bakanı Kayserili Hulusi Akar’ın Cumhur İttifakı içindeki güvenlikçiler ekibi ile yaptığı son toplantıları iyi takip edin. Size oradan (bir ihtimal) ekmek çıkabilir!..

Ahmet Takan’ın yazısı