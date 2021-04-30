Ahmet Takan: ABD’nin hoşuna gidecek bir S-400 formülü sarayda tartışılıyor

‘Dört gözle beklenen’ NATO zirvesindeki Biden-Erdoğan buluşmasına saray cenahının herhalde eli boş gitmesi beklenemez!.. Aklıma gelen sorulara yanıt bulmak için derin saray kulislerini yokladım. Evet!.. Biden ve ABD yönetiminin hoşuna gidecek bir S-400 formülü sarayda enine boyuna tartışılıyor. “Nedir?” derseniz;

“Haziran ayından önce, S-400’lerin Nahcivan’a gönderilmesi kararının açıklanması”

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Sarayda üzerinde çalışılan bu formülün gerekçesi de şöyle izah ediliyor;

“S-400’leri Nahcivan’a gönderirsek hem Azerbaycan’ı hem de Türkiye’yi, Ermeni saldırılardan koruruz. Ayrıca İran’dan Türkiye’ye gelebilecek tehditler karşısında caydırıcılık gücümüzü arttırmış oluruz.”

Ahmet Takan’ın yazısı