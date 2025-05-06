Ahmet Minguzzi cinayeti: İki çocuk daha gözaltına alındı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda ölen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde iki çocuk daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: X

Ailenin avukatının başvurusu ve şikayeti üzerine ortaya çıkan iki çocuk şüpheli hakkında 1 Mayıs’ta gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin cinayetin işlendiği pazar yerinde görüldüğü, cinayetin sanıklarıyla birlikte hareket ettiği iddia ediliyordu.

Habertürk‘ün haberine göre şüpheli iki çocuk gözaltına alınarak Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Yakalanan iki sanık ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması 12 Nisan’da görülen dava bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelendi.

Ayrıca Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A da tutuklanmıştı.