Ahmet Hakan: YÖK, Melih Bulu’dan rahatsızmış

Aldığım kulis bilgisi şöyle:
YÖK, Melih Bulu’dan rahatsızmış.
Ve bu rahatsızlık, haftalardır ifade ediliyormuş.
Görevden almada işte bu rahatsızlığın payı büyükmüş.
Yaramazlara biraz batar!
Aldığım kulis bilgisi şöyle:
YÖK, Melih Bulu’dan rahatsızmış.
Ve bu rahatsızlık, haftalardır ifade ediliyormuş.
Görevden almada işte bu rahatsızlığın payı büyükmüş.
Kadıköy’deki olayı yalnızca azınlıklara yapılan tacizle özetlemek doğru olmaz, zira senelerdir dozu artarak sürekli bir şeyler oluyor semtte. Farklı yaşam tarzlarına tahammülsüzlükle, rant hırsının kavşak noktasında konuşlanmış sağcı çakallığının, Kadıköy’deki mozaiği kaldırıp, mermer döşeme tutkusunun tarihi, AKP’den de eskidir
Rize’de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti.
Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’ndeki mühendisler, 319 terabit/sn hıza ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmayı başardı. Türkiye ortalamasından 11.099.512 kat daha hızlı olan yeni rekor, saniyede 5 bin GTA V oyunu indirebilecek kadar güçlü.
Bulu’nun görevden alınmasından sonra akademisyenlere bundan sonra ne olacağını, kendi rektörlerini nasıl seçeceklerini sorduk.
Sosyal medya platformu Twitter’ın 2020 raporuna göre hükümetlerin tweet sansür talebi arttı. Türkiye, Hindistan’ın ardından en fazla talepte bulunan ülke. Türkiye’yi Rusya ve Pakistan izledi.