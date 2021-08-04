Ahmet Hakan: Uçaklar açısından ‘kalabalık yapmak’ ne demek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen gün yaptığı açıklamalarda şunu söyledi:

“Yurtdışından gelen yardım tekliflerinin hepsine tamam dedik. Ama her gelen yardımı da kabul etmiyoruz. Çünkü 5 tonun altında su atan uçakları kalabalık meydana getirmemesi için kabul etmedik.”

Sayın Pakdemirli.

Lütfen teknik konuşmayın.

Bizim anlayacağımız bir dil kullanın.

Uçaklar açısından “kalabalık yapmak” ne demek? Bunu bize anlatın.

“Beş tonun altında su atmak” neden küçümseniyor? Bunu bizim anlayacağımız bir dille izah edin.

Siz konuya hâkim olabilirsiniz ama unutmayın ki hitap ettiğiniz kitle, konuya hâkim değil.

Ahmet Hakan’ın yazısı