Ahmet Hakan: Suat Toktaş serbest bırakılsın

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Halkt TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ı tanımıyorum.

Yolum hiç kesişmedi kendisiyle. Hiç tanışıklığım yok.

Yani dostluk motivasyonuyla yazmıyorum bunları.

Her ne kadar Suat Toktaş’ın izinsiz ses kaydını yayınlamasını doğru bulmasam da…

Tutuklu yargılanmasına itiraz ediyorum.

Kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi falan…

Bunların hiçbiri bana inandırıcı gelmiyor.

Suat Toktaş serbest bırakılsın.

Diğer isimler gibi o da tutuksuz yargılansın.

Ahmet Hakan’ın yazısı