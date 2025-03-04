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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: PKK bitecek diye ödü kopanlar çıldırıyor, deliriyor

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– PKK bitecek diye ödü kopanlar çıldırıyor, deliriyor.


– Nifak tohumları ekmeye çalışanlar kahroluyor, mahvoluyor.

– Sürece omuz verenlerin cesareti artıyor.

– İç cephe sağlamlaşıyor, dış cephe panikliyor.

– Oyunlar bozuluyor, kumpaslar çöküyor, fitne yok oluyor.

– Dostların sayısı artıyor, düşmanların sayısı azalıyor.

– Terörsüz Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşılıyor.

– Vatanseverler umutla doluyor, diğerleri bozum oluyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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