Ahmet Hakan: PKK bitecek diye ödü kopanlar çıldırıyor, deliriyor

Okura not:
Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.
– PKK bitecek diye ödü kopanlar çıldırıyor, deliriyor.
– Nifak tohumları ekmeye çalışanlar kahroluyor, mahvoluyor.
– Sürece omuz verenlerin cesareti artıyor.
– İç cephe sağlamlaşıyor, dış cephe panikliyor.
– Oyunlar bozuluyor, kumpaslar çöküyor, fitne yok oluyor.
– Dostların sayısı artıyor, düşmanların sayısı azalıyor.
– Terörsüz Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşılıyor.
– Vatanseverler umutla doluyor, diğerleri bozum oluyor.