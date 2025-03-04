Ahmet Hakan: PKK bitecek diye ödü kopanlar çıldırıyor, deliriyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu. Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor. Otoyolun ve D-100 […]