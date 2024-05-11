Ahmet Hakan: Özgür Özel genel başkandı tam bir lider oldu

ÖNCE şu üç şeyin altını kalın kalın çizeyim:
– BİR: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması ya da olmaması, zerre kadar umurumda değil.
*
– İKİ: Özel / İmamoğlu / Yavaş üçlüsü arasındaki olası gerilimle zerre kadar ilgilenmiyorum.
*
– ÜÇ: CHP’nin geleceğinde kim söz sahibi olacak meselesine zerre kadar kafa yormuyorum.
*
Evet, şimdi söyleyeceğimi söyleyebilirim:
Verdiği doğru mesajlarla… Normalleşme sürecine yaptığı vurgularla… Belediyelerdeki akraba atamalarına karşı sergilediği tavırlarla… Tüm dikkatleri üzerine çekme becerisiyle…
Özgür Özel, genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda.