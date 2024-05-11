Ahmet Hakan: Özgür Özel genel başkandı tam bir lider oldu

ÖNCE şu üç şeyin altını kalın kalın çizeyim:

– BİR: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması ya da olmaması, zerre kadar umurumda değil.

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– İKİ: Özel / İmamoğlu / Yavaş üçlüsü arasındaki olası gerilimle zerre kadar ilgilenmiyorum.

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– ÜÇ: CHP’nin geleceğinde kim söz sahibi olacak meselesine zerre kadar kafa yormuyorum.

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Evet, şimdi söyleyeceğimi söyleyebilirim:

Verdiği doğru mesajlarla… Normalleşme sürecine yaptığı vurgularla… Belediyelerdeki akraba atamalarına karşı sergilediği tavırlarla… Tüm dikkatleri üzerine çekme becerisiyle…

Özgür Özel, genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda.

Ahmet Hakan’ın yazısı