Ahmet Hakan: Odamda böcek var diye yalan söylemek

AFYON’un yeni Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçilir seçilmez “Odama böcek yerleştirmişler, beni dinliyorlar” falan demişti.

Konu mahkemeye intikal etti. Mahkeme, Burcu Köksal’a “Böcekler nerede? Getirin böcekleri” dedi. Burcu Köksal da “Cihazları gördüğümüz anda imha edip attık. Tutanak da tutmadık” diye cevap verdi.

İki dakika gündem olacağım diye ne gerek var böyle janjanlı yalanlara?

Arapça kutsal bir dil midir?

DEĞİLDİR kardeşim değildir.

Hiçbir dil kutsal değildir, Arapça da değildir.

Tıpkı diğer dillerde olduğu gibi…

Arapça da küfredilir, Arapça da inkâr edilir, Arapça da şirk koşulur, Arapça da ahlaksızlık yapılır, Arapça da yeryüzünün en büyük rezilliklerine imza atılır.

Zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Arapça diğer dillerden daha mukaddestir. Bu dil, kutsal bir dildir. Aman bu dile saygı gösterelim” demedi.

Özgür Özel, “Arapça’ya karşı özel bir düşmanlık yapmayalım, Arapça’yı özel olarak aşağılamayalım” dedi.

Arapçaya karşı özel düşmanlık yapanlara yönelik olarak…

“Hiçbir şeyi dikkate almıyorsunuz, bari Kuran’ın Arapça olmasının bir hatırı olsun” demeye getirdi.

Yani “vay efendim Arapça kutsal bir dil midir” falan diye konuyu sulandırmaya hiç gerek yok.

Ahmet Hakan’ın yazısı