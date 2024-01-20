Ahmet Hakan: ‘Meral Mommy’ gitti ‘Faşist Meral’ geldi

Cinayete kurban giden Sinan Ateş’in küçük kızıyla ilgili bir gözlemini anlatmış Meral Akşener.

Bu sözlerle ilgili Halk TV’nin yaptığı haberin başlığını veriyorum: “Akşener’den skandal açıklama! Siyasi cinayetleri ‘mertçe’ diyerek andı.”

Akşener’in sözlerini bu şekilde haber yapmak…

Sözü bağlamından koparmaktır. Sözün maksadını kasten bir tarafa bırakmaktır. Sözün amacını çarpıtmaktır.

Eğer asıl maksat, Akşener’in sözlerini eleştirmek olsaydı, “Mertçe kelimesini hiç kullanmasaydı çok daha iyi olurdu” denilir geçilirdi.

Ama asıl maksat, Akşener’den hınç almak olunca “Skandal! Akşener siyasi cinayetleri övdü” deniliyor.

Kısacası olay şudur abiler:

CHP’yi desteklersen ‘Meral Mommy’ oluyorsun.

CHP’yle yolunu ayırırsan ‘Faşist Meral’ oluyorsun.

Ahmet Hakan’ın yazısı