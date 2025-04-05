Ahmet Hakan: Mahir Polat serbest bırakılmalı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşleri her zaman dikkate alınan kıymetli bir hukukçudur.

Yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında tutuklanan Mahir Polat’ın durumu söz konusu olduğunda…

Şu açıklamayı yapmıştı Feti Yıldız: “Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı, tüm hakların önündedir.”

Feti Yıldız’ın bu saptamasına yüzde yüz katılıyorum.

Çok önemli sağlık sorunlarıyla boğuşan Mahir Polat serbest bırakılmalı, tedavisi en mükemmel şekilde yapılmalıdır. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı, bütün hakların babası, anasıdır.

Ahmet Hakan’ın yazısı