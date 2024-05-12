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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Madem böyle tripler atacaksın ne diye adamın ayağına gidiyorsun be konsolos?

TÜRKİYE’nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiş.

Fotoğraf, işte bu ziyaretin fotoğrafı.


Fotoğrafa dikkatlice baktığımızda şu üç unsur öne çıkıyor:

– BİRİNCİ UNSUR: Bizim başkonsolosun, ziyaretine gittiği başpiskoposun bir adım önünde durmaya çabaladığı görülüyor.

– İKİNCİ UNSUR: Başkonsolosumuzun yüzüne sert bir memnuniyetsizlik ifadesi kondurduğu fark ediliyor.

– ÜÇÜNCÜ UNSUR: Başkonsolosun şehadet parmağına dikkat! Parmağı kaldırmış. “İmanımı koruyorum dostlar” mesajı verir gibi.

Neresinden bakarsan bak üç hareket de ergence, neresinden bakarsan bak üç hareket de utanç verici.

Madem böyle tripler atacaksın ne diye adamın ayağına gidiyorsun a be konsolos?

Bu başkonsolos için söyleyeceğim tek şey şudur:

Türklük ve Müslümanlık karşıtı yürüyen propaganda gibi kendisi. Verdiği mesaj, “Bakın, bakın. Biz işte böyle adap erkan tanımayan insanlarız” mesajından başka bir şey değil çünkü.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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