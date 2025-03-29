Ahmet Hakan: İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bu söz mutlaka söylenecekti

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Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar.

Özgür Özel’e ait bu söz.

Gerçi biraz erken söylendi ama İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bu söz mutlaka söylenecekti.

Peki o zaman kim çıkacak, sözü edilen ‘birisi’ kim olacak?

Kişisel gözlemlerime göre bugün itibariyle durum şudur:

Yüksek ihtimal: Özgür Özel olur.

Orta ihtimal: Dilek İmamoğlu olur.

Düşük ihtimal: Mansur Yavaş olur.

Ahmet Hakan’ın yazısı