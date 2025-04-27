Ahmet Hakan: İmamoğlu'nun her işinde bir sorun, bir tuhaflık var

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

EKREM İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk iddialarını… Kanıtlama çabasına girmeye de meraklı değilim. Yalanlama çabasına girmeye de meraklı değilim. İkisine de yüz vermiyorum, ikisini de görevim kabul etmiyorum, ikisiyle de uğraşmıyorum. Sonuçta… Hâkim değilim, savcı değilim, avukat değilim, mübaşir değilim.

Fakat Ekrem İmamoğlu’yla ilgili ortaya çıkan bazı hususlara da kafayı takmış durumdayım. Her işinde bir sorun var, her işinde bir tuhaflık var adamın. Başka belediye başkanlarında görmediğimiz şeyler bunlar. Mesela Mansur Yavaş’ta yok böyle bir durum. Şu tuhaflıklara bakın: Otellerde toplantı yapıyor. Katılımcılar: Müteahhitler, özel şirketinin yöneticileri falan.

Hadi diyelim ki otel köşelerinde toplantı yapmayı seviyorsun, adamlarına siyah bantlar verip kamera kapattırmak da nereden icap ediyor? Sen gizli servis yöneticisi misin, belediye başkanı mısın? Denizaltı planları, füze savunma sistemleri falan mı ele alınıyor bu toplantılarda ki… Jammerlarla falan sinyal kesmeye çalışıyorsun? Göğsünü gere gere yapsana toplantını arkadaş. Toplantılarda bavulların ne işi var abi?

Ahmet Hakan’ın yazısı