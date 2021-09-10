Ahmet Hakan: İmamoğlu’nun açıklamasından dört sonuç çıkardım

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için şu açıklamayı yaptı: “Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”

Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:

BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.

İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.

ÜÇ: Adaylık topunun ayağına gelmeyeceğini fark eden İmamoğlu, “Benim zaten öyle bir amacım yoktu” demenin yapı taşlarını döşüyor.

DÖRT: Millet ittifakı, İmamoğlu’nun aday olması konusunda uzlaşırsa… İmamoğlu, bu açıklamaya rağmen aday olur. Yani kapı tam kapanmış değil.

Ahmet Hakan’ın yazısı