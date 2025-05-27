Ahmet Hakan: İktidarı da Fenerbahçe eliyle devireceklerini zannediyorlar

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Abu Dabi’de bu üç isimle bir araya gelmiş.

Samimi görüntüler vermişler, birlikte baklava yiyerek Fenerbahçe için maçtan önce hayır dualar etmişler.

Ne var bunda? Hiçbir şey.

Gayet olağan. Gayet güzel. Gayet iyi niyetli.

Ama gelin görün ki…

Bazıları, bu görüntülere bakıp “Olamaz. Skandal. Şaşırdık. Nasıl olur” falan dediler.

İyi ama neden?

Skandal bu işin neresinde?

Niye şaşırıyorlar?

Neden inanamıyorlar?

Çünkü bunlar, Fenerbahçe’nin…

“CHP’nin gençlik ve spor kolları” olduğuna inanıyorlar, iktidarı da Fenerbahçe eliyle devireceklerini zannediyorlar.

Ahmet Hakan’ın yazısı