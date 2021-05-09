Ahmet Hakan: Hükümetin apar topar seçime gitmesi için aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım

‘Tam kapanma’ günlerini yaşayan Türkiye’de, süreç başladığından beri ilk kez semt pazarları kuruldu. 29 Nisan-8 Mayıs arasını ‘boş geçen’ pazarcılar bugün tezgahlarını açtı. Beşiktaş ilçesindeki cumartesi pazarında edindiğim izlenime göre esnaf da alışverişe giden de fiyatların yüksek olmasından şikayetçiydi. Esnafa göre halde fiyatlar uçmuştu; semt sakinlerine göre ise tezgahlardaki fiyatlar!