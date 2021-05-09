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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Hükümetin apar topar seçime gitmesi için aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım

Aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım.

“Ben falanca ay erken seçim bekliyorum” diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener.

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Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş… bir temenni cümlesi olarak söylüyorsa mesele yok… ama inanarak söylüyorsa…

Rakibinin aklına, fikrine, zekâsına, izanına apaçık hakaret ediyor demektir.

Pazaryerlerinde fiyatlar el yakarken, salgın koşulları ekonomiyi yaralamışken, turizm yandım Allah derken, tam kapanmanın yol açtığı öfke devam ederken…

Bir hükümetin apar topar seçime gitmesi için…

Aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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