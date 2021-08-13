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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Hükümete yakın bazı yazarların acilen bu çizgiye gelmesi şart

Hükümete mensup bazı siyasetçiler ve hükümete yakın duran bazı yazar çizerler, “sığınmacılar” konusunda çok tuhaf bir duruş sergiliyorlar.

Nasıl bir tuhaf duruş?


Şöyle bir şey:

Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.

Oysa hükümetin politikası bu değil.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği ortada.

“Burası yol geçen hanı değil, bilinsin” dedi Erdoğan.

Erdoğan, ayrıca Afgan sığınmacılar konusunda da Türkiye’nin net tutumunu ortaya koydu, açık kapı politikası izlenmediğini söyledi, sınır güvenliğinin altını çizdi.

Hükümete mensup bazı siyasetçiler ile hükümete yakın duran bazı yazar çizerlerin de acilen bu çizgiye gelmesi şarttır.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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