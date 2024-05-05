Ahmet Hakan: Hava döndü, iki lider de kararlı, iki lider de ısrarlı

Sigara içme sıklığı ekonomik göstergeler, sağlık ve sosyal ölçütler, hak ve eşitlik durumlarıyla da ilişkili. Ülkelerdeki gelir eşitsizliği, işsizlik oranı, toplumsal cinsiyet eşitsizlik artıp sosyal haklar azaldıkça sigara içme sıklığı da artıyor.