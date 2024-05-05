Ahmet Hakan: Hava döndü, iki lider de kararlı, iki lider de ısrarlı

Artık Milli Eğitim Bakanlığı’na protestoya giden CHP heyetine karşı kabalık yok. Simit ve börek ikram ediliyor bakanlık bahçesinde.
Hava döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı, Özgür Özel ayrı yumuşama mesajları veriyor. İki lider de kararlı. İki lider de ısrarlı.
Hava döndü.
Kutuplaşmadan beslenenler, yumrukları sürekli sıkılı olanlar, nefretten başka bir duyguyla hareket etmeyenler acayip mutsuz.
Hava döndü.
Kutuplaşmadan bıkanlar, bir araya gelinmesinin önemine inananlar, bahar havasını solumak isteyenler kendilerini iyi hissediyor.
Hava döndü.
Barıştan, müzakereden, diyalogdan yana esiyor yel. Nefreti dağıtacak yıldız, poyraz başladı. Bahar gerçekten de geldi.
YUMUŞAMADAN KİMLER RAHATSIZ OLUYOR
– Yeni duruma aniden uyum sağlamakta zorluk çekenler.
– Kutuplaşmadan beslenenler.
– Sert dille savaşan ve bu yolla prim yapan gazeteciler.
– Ezberlerinin bozulmasından rahatsız olanlar.
– “Erdoğan’ın kesin bir planı vardır” türü paranoyaya kapılanlar.
– Bütün işleri güçleri CHP’yle uğraşmak olanlar.
– Bahar sevmeyip sert kış ve aşırı sıcak isteyenler.