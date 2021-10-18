Ahmet Hakan: FETÖ’de milat olgusuna Kılıçdaroğlu’ndan şiddetli itiraz gelmişti

FETÖ meselesinde 17/25 Aralık’ın milat olarak kabul edilmesine Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şiddetli itiraz gelmişti.

Ama baktım, son yayınladığı videoda mantık olarak benzeri bir tutumu kendisi alıyor.

Ne diyor devlet memurlarına, şöyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu?

Şunu diyor: “18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır.”

Peki ya 18 Ekim Pazartesi’nden öncesi?

Kılıçdaroğlu, öncesini affediyor.

Yani 18 Ekim’i milat ilan ediyor.

FETÖ’de milat olgusuna karşı çıkan Kılıçdaroğlu’nun bürokratlar için milat etmesi, bir tek bende mi “yaman çelişki” duygusu uyandırdı acaba?

Ahmet Hakan’ın yazısı