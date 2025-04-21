Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli artık benim için ayrışma ve kutuplaşma karşıtı fiillerin odağıdır

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Devlet Bahçeli’nin şu son süreçte yapıp ettiklerine bir bakalım: Çok büyük risk alıp “Terörsüz Türkiye” hedefinin başlatıcısı oldu. “Barışa giden süreç zarar görmesin” diye olağanüstü titizlendi. DEM’i özgürleşmeye teşvik eden isim haline geldi. Kendisine bir adım atana o bin adım atmaya başladı. İmamoğlu davasının bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.

CHP’ye kayyum tartışmasının boş beleş bir tartışma olduğunu söyledi. Bulanık suda balık avlamaya kalkan soytarılara “şeytan” dedi. En son baktım: Annesini kaybeden Tarkan’ı arayıp başsağlığı dilemiş.

Devlet Bahçeli, artık benim için… Barış savaşçısıdır. “Terörsüz Türkiye” emelinin yılmaz bekçisidir. Boş tartışma, lüzumsuz tantana durdurucusudur. Ayrışma ve kutuplaşma karşıtı fiillerin odağıdır. Kendi adıma konuşuyorum: Yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli.

Ahmet Hakan’ın yazısı



