Ahmet Hakan: DEM Parti seçmeninin, muhalefete oy vereceğinin garantisi var mı?

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Seçime üç yıl var ama Ekrem İmamoğlu sanki yarın seçim olacakmış gibi davranmaya başladı.

Oysa üç yıl, siyaset açısından çok ama çok uzun bir süre. Üç yılda bütün dengeler değişebilir.

Nitekim şimdiden dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanıyor.

İşte bakın:

Öcalan’ın çağrısının ardından DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasındaki mesafe kapanmaya başladı. Bu gelişmeden sonra DEM Parti seçmeninin, muhalefete oy vereceğinin garantisi var mı?

Hadi azıcık uzağa bakalım.

Önümüzdeki günlerde…

– Avrupa Birliği ile ilişkilerin bambaşka bir seyir alma ihtimali var.

– Trump’ın Erdoğan’la kuracağı ilişkinin biçimi ortaya çıkacak.

– Mehmet Şimşek yönetiminin ekonomide aldığı önlemlerin sonuçları belli olacak.

Bunlar öngörebildiğimiz gelişmeler. Bir de öngöremediklerimiz var.

Neyse…

Demem o ki: Üç yıl, çok ama çok uzun bir süre…

İmamoğlu’nun kendi kendine koştur koştur bir adaylık yarışı başlatmasından erken bir yorgunluk çıkabilir.

Ahmet Hakan’ın yazısı