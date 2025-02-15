Ahmet Hakan: Bu soruşturmadan bir şey çıkmaz

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TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’a soruşturma başlatılmış.

Gerekçe? Yargıya telkin ve yönlendirme içerikli ifadelerin kullanılması, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs.

Bu soruşturmadan bir şey çıkmaz. Çünkü TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, yaptığı konuşmada önlemini almıştı.

“Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, kayyum atanıyor. Gazeteciler tutuklanıyor. Teğmenler ihraç ediliyor” dedikten hemen sonra şöyle demişti Aras: “Bu olaylarda suç vardır ya da yoktur diyemeyiz, ancak kısa sürede arka arkaya gelen bu olaylar endişe yaratıyor ve güveni sarsıyor.”

İddia ediyorum: Aras, bu cümleye tutunarak kendini kurtarmaya çalışacaktır.

Ahmet Hakan’ın yazısı