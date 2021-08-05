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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Peki yanan ormanlık alanların yapılaşmaya yol açmasını sağlayacağı iddia edilen kanun, Meclis’ten nasıl geçti?

Kimse merak etmiyor mu bu konuyu?


Peki hangi partiler “Kabul” demiş, hangi partiler “Ret” demiş?

Oylama sırasında Meclis’te bulunan tüm AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, “Kabul” oyu kullanmış.

CHP ve HDP milletvekilleri ise “Ret” oyu kullanmış.

Hem “Ormanları yapılaşmaya açacak kanun çıkardılar” denilerek büyük gürültü çıkarılacak hem de Meclis’ten böyle bir sonuç çıkacak.

Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Ahmet Hakan’ın yazısı

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