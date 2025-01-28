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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Böylece Ayşe Barım, hükümet karşıtları açısından eleştirilemez hale gelmiş oldu

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Ayşe Barım’ın Gezi’yle irtibatlandırılmasının ardından Ayşe Barım olayı, bir anda…


– “Sektördeki haksız rekabet” konusundan çıktı.

– “Gezi’nin organizatörlüğü” konusuna geldi.

Böylece Ayşe Barım…

– Hükümet karşıtları açısından asla eleştirilemez bir hale gelmiş oldu.

– Hükümet yanlıları açısından ise şeytanın da şeytanı haline gelmiş oldu.

Olan ise…

Sektörde rekabeti engelleyen mekanizmaların ortadan kalkmasını bekleyen talihsiz oyunculara oldu.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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