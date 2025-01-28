Ahmet Hakan: Böylece Ayşe Barım, hükümet karşıtları açısından eleştirilemez hale gelmiş oldu

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Ayşe Barım’ın Gezi’yle irtibatlandırılmasının ardından Ayşe Barım olayı, bir anda…
– “Sektördeki haksız rekabet” konusundan çıktı.
– “Gezi’nin organizatörlüğü” konusuna geldi.
Böylece Ayşe Barım…
– Hükümet karşıtları açısından asla eleştirilemez bir hale gelmiş oldu.
– Hükümet yanlıları açısından ise şeytanın da şeytanı haline gelmiş oldu.
Olan ise…
Sektörde rekabeti engelleyen mekanizmaların ortadan kalkmasını bekleyen talihsiz oyunculara oldu.