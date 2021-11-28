Ahmet Hakan: Bizdeki gazeteciler İslami konulardaki cehaletlerini, cehalet olarak bile görmez

“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.

Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.

Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp…

“Ali Erbaş’tan yeni inciler” başlığıyla haber yaptılar.

Ve böylece…

Hadisin hadis olduğunu bilmedikleri… O sözü Ali Erbaş’ın sözü zannettikleri… Ve bu cehaletleriyle hadise “inci” diyerek saygısızlık ettikleri…

Ortaya çıkmış oldu.

Batılı gazeteciler, Hıristiyan inanışıyla ilgili böyle vahim çamlar devirmezler.

Çünkü onlar, Hıristiyanlığı bir bilgi objesi olarak bilmek zorunda olduklarının farkındadırlar.

Bizdeki gazeteciler ise…

İslami konulardaki cehaletlerini, cehalet olarak bile görmezler.

Hatta ve hatta…

Bu konudaki cehaletleriyle övünürler, konudan habersiz olmayı bir gurur nişanesi olarak yakalarında gezdirirler.

Ahmet Hakan’ın yazısı