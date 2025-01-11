Ahmet Hakan: Bir fiyaskoya yol açmayacak ‘kırmızı kart’ iletişimi yapılamaz mıydı?

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Sonuç: Bir faciadır, bir fiyaskodur. İletişim fakültelerinde al okut. Tam da o cinsten.

Bir fiyaskoya yol açmayacak ‘kırmızı kart’ iletişimi yapılamaz mıydı?

Tabii ki yapılabilirdi.

Özgür Özel, beklenti çıtasını hiç yükseltmeden hükümete karşı yeni bir protesto yöntemi geliştirdiklerini söylerdi.

Sürpriz falan demeden “Bugün saat 15.00’te hükümete kırmızı kart gösteriyoruz” diye ne yapılacağını ilan ederdi.

En sonunda da fiyaskosuz biçimde Mersin’de meydanda kırmızı kartlı eylem gerçekleştirilmiş olurdu.

Bunun için de iletişim dâhisi olmaya falan gerek yoktu.

Asgari izan yetip de artardı bile.

Ahmet Hakan’ın yazısı