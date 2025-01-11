Ahmet Hakan: Bir fiyaskoya yol açmayacak ‘kırmızı kart’ iletişimi yapılamaz mıydı?

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Sonuç: Bir faciadır, bir fiyaskodur. İletişim fakültelerinde al okut. Tam da o cinsten.
Bir fiyaskoya yol açmayacak ‘kırmızı kart’ iletişimi yapılamaz mıydı?
Tabii ki yapılabilirdi.
- Özgür Özel, beklenti çıtasını hiç yükseltmeden hükümete karşı yeni bir protesto yöntemi geliştirdiklerini söylerdi.
- Sürpriz falan demeden “Bugün saat 15.00’te hükümete kırmızı kart gösteriyoruz” diye ne yapılacağını ilan ederdi.
- En sonunda da fiyaskosuz biçimde Mersin’de meydanda kırmızı kartlı eylem gerçekleştirilmiş olurdu.
Bunun için de iletişim dâhisi olmaya falan gerek yoktu.
Asgari izan yetip de artardı bile.