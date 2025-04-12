Ahmet Gürsoy: Sağ siyaset demokrasi üretemiyor

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İster beğenelim, isterse beğenmeyelim, sol siyasette bir eleştiri kültürü var. Bu kültür solun sağa olan en büyük farkı. Bir de sağ siyaset hem tarihsel (sosyolojik) olarak ve hem de dini bakımdan sol siyasi davranışlardan farklıdır. Burada temel fark şudur: Sağ siyaset, (bu arada sağ siyasetten kastım, milliyetçi muhafazakâr, İslamcı siyasettir) tarihsel olarak gelenekçi olduğundan aşiret kültürünün en önemli özelliği olan ‘Bey’e (lidere)’ bağlığı biat olarak algılar. Süreç içinde bu anlayış padişaha biat olarak siyasileşmiştir. İkincisi, sağ kesimde dini değerler, sosyal yaşama yön vermesi bakımından oldukça etkilidir. Bu yönüyle de sağ kesimde ‘cami kültürü’ sosyal ve siyasal davranışlara yön verir. Bu kabulün gerisinde de imama uyma/ itaat anlayışı vardır. Dolayısı ile sağ siyaset ve kamuoyu, eleştiriyi, bir çeşit ihanet gibi algılar.

Peki, bunun siyasal yansımaları nedir? Demokrasiyi, olması gerektiği şekilde içselleştirememektir. Eleştiriyi günah yahut lidere itaatsizlik olarak görmeğe başladınız mı, onların yapacağı tüm haksız, hukuksuz uygulamaları “kol kırılır yen içinde” diyerek kabullenirsiniz. Bu durumda istediğiniz kadar adalet arayın, kesinlikle bulamazsınız. Çünkü, halen daha birey olamamışsınız.

Sorgulama yoksa, insanın en temel özelliği olan akıl devre dışı bırakılmış demektir. Aklın görmezden gelindiği bir toplumsal yapı hem demokrasi getiremez ve hem de geliştiremez. İşte tam da bu sebeple biat kültürü nedeniyle bireyselleşmeye izin vermeyen sağ siyaset, demokrasi üretemiyor diyebiliriz.

Çünkü insanı, bireysel özelliklerine, hukuka ve değerlere bağlılığına göre değil, biat edip etmeme yahut itaat özelliklerine göre değerlendiriyor. Böylece kişinin değeri lidere ne kadar eğildiğine ne kadar taviz verdiğine göre anlam kazanıyor. Eğer ortada bir dava varsa; davanın değerleri, hukuku, felsefi düşünüş biçimlerinden uzaklaşılıp uzaklaşılmaması önemini yitiriyor. Dava kişisinin değeri, davaya bağlılığın ötesinde, siyasi yapıya ve lidere bağlılıkla ölçülür hale gelir. Dolayısı ile bu siyasi yapı, söylem dışında demokrasi üretemiyor. Siyasal davranışları da demokratik olmuyor.

Ahmet Gürsoy’un yazısı