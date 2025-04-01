Ahmet Gürsoy: Rızanın yenilenmesi lazım, yolu da yasalara uygun tarafsız seçimdir

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Tüm iktidarların meşru zor kullanma hakları vardır. Ancak bu cümlede dikkat etmemiz gereken önemli kavram ‘meşru‘ sözcüğüdür. Meşruiyetin kaynağı da en başta yasallıktır. Bu da demektir ki iktidarlar, yasal güç yerine keyfi güç kullanıyorsa, toplumsal itaat, yerini, karşıtlığa bırakır. Buradan hareketle diğer önemli kavram ‘toplumsal rıza’dır. İster demokrasi olsun isterse zorba rejimler, halkı yaptıklarını inandıramadıklarında sıkıntıya düşerler. Bunun nedeni halkın rızasıdır. Halk, iktidarın yapıp eylenenlerden razı değilse, tepkisini, itirazlarını çeşitli yollardan gösterecek ve iktidara duyuracaktır.

Bu sebeple demokrasilerde sandık önemlidir. Çünkü her seçim, “Bizi kim yönetsin” sorusu karşısında halkın rızasını ölçer. “Bizi kim yönetmeli” sorusu, İmamoğlu’na yapılan haksızlıklarla halkın boğazına tıkıldı. Ekonomik baskılar, bir türlü çözülemeyen sorunlar ve gittikçe uzayarak sürüncemede kalan tüm toplumsal beklentiler, çözüm bekleyen insanlara, “Bizi kim yönetmeli” diye düşündürdü. Çünkü iktidar ne sorunları çözüyor ve ne de beklentileri karşılıyor. Üstelik daha da artırıyor

Durum böyle olunca, şehirlerde yaşayan ve alım gücü sürekli gerileyen, eğitim diploması, bozuk ekonomi yüzünden işe yaramaz hale getirilen gençlik ne yapacak? Mevcut duruma razı olmayacak. Ne demiştik başta? Siyaset toplumsal rızadır dedik. İşte milyonlar bunun için sokakta ve alanlarda. Halk, Ümit Özdağ’a, İmamoğlu’na ve diğer inandırıcı olmayan tüm tutuklamalardan razı değil. Rızanın yenilenmesi lazım. Bunun yolu da yasalara uygun, tarafsız seçimdir.

Ahmet Gürsoy’un yazısı