Ahmet Gürsoy: Reis yapamıyor, üstesinden gelemiyor

Hem siyasal olarak ve hem de ekonomideki uygulamalarıyla gerçekten de “Erdoğan güven kayıp etti.” Uzun zamandır seçmene pompalanan “Yaparsa gene Reis yapar” inancını da aldığı ters kararlarla adım adım eritip çökertti. Özellikle ekonomi politikalarıyla açık ve net olarak görülüyor veya görülmektedir ki, Reis yapamıyor, üstesinden gelemiyor.

Öyle ise ne olacak?

“Kim yapabilir” sorusu akıllara gelecek.

Kim yapabilir?

Muhalefet hep bir ağızdan bu soruya “endişe etmeyin biz yaparız” diyor.

Kim yapabilir sorusundan sonra ikinci soru peşinden geliyor.

Nedir o?

Nasıl yapacaksınız?

İşte burada muhalefetin inandırıcı bir açıklama yapması lazım.

Yetmez.

Bu açıklamayı sürekli tekrarlayarak her kesimin zihnine yazması lazım.

Ahmet Gürsoy’un yazısı