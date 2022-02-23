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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: ‘O mandayı bırak benimkine gel’ diye avazı çıktığı kadar bağırıyor

AB yanlıları var.

ABD yanlıları var.


Rusya ve Çin yanlıları var.

Bir de tam bağımsızlıkçı olanlar var.

Türkiye’nin siyasi manzarası bu.

Şu sıralar Rus ve Çin yanlıları sevinçten göbek atıyor demek mümkün.

“Bak gördünüz mü ABD ve NATO’yu Ruslar nasıl ters yüz etti. Rusya’nın etrafını çeviremeyecekler. İşte zafer bu..” diyen bu kesime göre, NATO büyük düşman, Avrasyacılık en büyük dost.

Bu güç odaklarının ne kimseden korkusu ne de gizlisi saklısı var. “O mandayı bırak benimkine gel” diye avazı çıktığı kadar bağırıyor. İşin ilginç yanı böyle bağıranlar iktidarın arkasında mevzilenmiş durumda. İktidar ise zorda. Bir savaş çıkması halinde Türkiye’nin ekonomisi çökme noktasına gelebilir. Çünkü Rusya’dan gelecek turizm gelirleri iktidarın en önemli kaynak beklentisi içinde yer alıyor.

Sonuç olarak, Ukrayna meselesinde, Rusya-Çin yanlıları sevinçli, AB-ABD taraftarları üzüntülü, tam bağımsızlıkçı milliyetçiler Türkiye için kaygılı.

Vatandaş ise, çoğundan habersiz ekmek aş derdinde.

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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