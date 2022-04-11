Ahmet Gürsoy: Kendi kurumlarıyla kavgalı bir iktidar olabilir mi?

Kendi kurumlarıyla kavgalı bir iktidar olabilir mi?

Bizde var.

Adına “siyaset” dedikler şey aslında düşmanlık.

Devlet dediğiniz yapı, birbiriyle ilişkili bütünü ifade eder. Her bir parça önemlidir. Devleti eksik parçalarla bütün gibi var edemezsiniz.

Ne demek istiyorum?

Şunu demek istiyorum: Devlet, hem bir örgüt ve hem de sistemdir. Siyasal sistem, ekonomik sistem, eğitim sistemi, ulaşım, sağlık, ticaret vb. tüm sistemler devletin alt sistemleridir. Tıpkı vücudumuzdaki, sindirim sisteminin, kalp damar sisteminin vücudumuzun alt sistemi olması gibi.

Ahmet Gürsoy’un yazısı