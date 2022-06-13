Ahmet Gürsoy: İktidar, çoğu kere saçmaladığının bile farkında değil gibi

İktidar, ne söylediğini bilmiyor. Çoğu kere saçmaladığının bile farkında değil gibi. Niye? Çünkü ekonomiyi kontrol edemiyor, iktidar duvarı her gün bir tarafından çöküyor. Pek çoğunda kayıp etme korkusu var. Peki, o niye?

Çünkü haksız kazanç, devletin ekonomik kaynaklarını kendi lehine ve çıkarına sömürme, yakınlarını imtiyazla zenginleştirme gibi hukukun yolsuzluk olarak nitelediği her ne varsa hapsini yaptılar da ondan. Ağır bir suç dosyası var. Ülkeye verdikleri ekonomik, mali bir zarar faturası var.

Yoksa iktidarı kayıp etmek niye panikletsin? Bugün gidersin başka gün gelirsin. Saygın bir devlet adamı olarak gider bir köşede oturursun. Tarih seni başarı veya başarısızlıklarınla değerlendirir. Endişelenmezsin. Tıpkı Demirel gibi. Altı kere gider yedi kere gelirsin.

Ahmet Gürsoy’un yazısı