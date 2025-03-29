Ahmet Gürsoy: Böyle bir açıklamadan sonra adalet bakanının 'bağımsız yargıdan' söz etmesinin bir anlamı kalmıyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Türkiye yıllardır hukuk ve adaletten şikâyet ediyor. Son belediye seçimlerinde iktidar partisi, muhalefet karşısında oy kayıp etti. Meşruiyet krizi aslında burada başlamış oldu. Sonrasında ekonominin iyiye gitmemesi, toplum kesimleri arasındaki gelir dağılımının azalacağı yerde tam tersine artması ve diğer sebeplerle iktidar toplumsal mobilizasyonu zayıflattı. Sonrasında güçlendirmek yerine çatışmayı seçti.

Kısaca iktidarın uyguladığı politikaların, aldığı kararların ve genel varlığının toplumun gözünde ne kadar haklı görüldüğü önemsiz görüldü. Bunun ne anlama geldiği açıktır. Oy kaybını önemsememek ve bildiğini okumaya devam etmek. Hatta olağan siyasete ‘turp sembolizmi’ üzerinden plan kurduklarını topluma açıkladıktan sonra bölüm bölüm uygulamaya sokarak bir de bunu sürdürmek.

‘Turp sembolizmi’ aynı zamanda muhalefete yapılacak tüm operasyonların önceden planlandığını ima ediyor. Çünkü ‘Turpun büyüğünün heybede’ olduğu yenilerinin geleceğine işaret ediyor.

Böyle bir açıklamadan sonra adalet bakanının ‘bağımsız yargıdan ve hukuktan’ söz etmesinin bir anlamı kalmıyor. Çünkü ortada bir heybe var ve bu heybeden neyin ne zaman çıkacağını bilen bir de siyaset var.

Ahmet Gürsoy’un yazısı