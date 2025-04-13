Ahmet Ergin: Kuryeler nelerden mahrum kalıyor?

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Kurye Hakları Derneğinin tespitlerine göre 2024’te 6’sı çocuk olmak üzere en az 63 kurye çalışırken hayatını kaybetti. Ancak bu iş cinayetlerinin büyük çoğunluğu kayıtlara trafik iş kazası olarak değil, maalesef trafik kazası olarak geçti. Çünkü devlet, kanuna karşı hile yapan patronları denetlememekte ve kuryeler işçi değil esnaf sayılmaktadır. Peki kuryeler gerçekten bağımsız olarak kendi işini mi yapıyor, yani esnaf mı? Esnaf değilse neden esnaf deniliyor?

Atipik çalışma diye adlandırılan çalışmaya verilebilecek en önemli örneklerden birisi ise “esnaf kurye” olarak adlandırılan modeldir. Herkesin yemek, kıyafet, çeşitli eşya siparişi verdiğinde karşılaştığı kuryelerin büyük bölümü bu modelle istihdam edilmektedir. Kuryeler kendi araçlarıyla veya şirket tarafından temin edilen araçla faaliyetini sürdürürken işini işverenin emir ve talimatları altında yapmakta, çalışma süresi işverence belirlenmekte, ücreti işverence ödenmektedir. Yani işçi olmak için yasanın aradığı iş görme, ücret ve bağımlılık unsuru kuryelerle patronları arasındaki ilişkide mevcuttur.

Adı esnaf olan kuryelerin mahrum kaldığı hakları özetle şöyle sıralanabilir: Sendikal örgütlenme, sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi hakkı. Yasalarca belirlenen günde 11, haftada 45 saat çalışma süresinden yararlanma imkanı. Bu süreler aşıldığında fazla çalışma ücretine hak kazanma olanağı. Hafta tatili ve hafta tatili gününde ücretini alma hakkı. Ulusal bayram genel tatillerde çalışmadan ücret alma hakkı. Yıllık ücretli izin hakkı. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işverenden maddi manevi tazminat isteme hakkı. Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı. Doğum izni hakkı.

Ahmet Ergin’in yazısı