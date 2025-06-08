Ahmet Ergin: Halk sağlığı meselesi ve grev hakkı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Hukuk ölçeğinde kaldığımızda dahi Türkiye’de grev hakkının sınırlandığı, birçok iş kolunda grev yasağı olduğu, grev yasağı olmayan iş kolu ve iş yerlerinde de sık sık grevlerin Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yasaklandığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Sadece AKP döneminde etkili 22 grev “genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu iddiasıyla yasaklandı.

Şu anki iktidara muhalif olduğunu söyleyen bir kesim ise İzmir belediye işçileri grevi sırasında “genel sağlık” gerekçesiyle siyasi iktidara, cumhurbaşkanına grevi yasaklama çağrısı yapabildi.

Bu çağrıyı dünya ölçeğinde kabul edilmiş burjuva demokrasilerindeki hukuk çerçevesinde irdelediğimizde şu gerçekle karşılaşırız: Genel sağlık gibi soyut bir gerekçe ile grevler yasaklanamaz. Bir ülkede demokrasi varsa, grev bir sosyal hak olarak tanınmışsa, grev ancak ve ancak toplumun genel sağlığını somut olarak etkilediğinde geçici bir süreyle ertelenebilmeli, erteleme süresince genel sağlık bakımından somut tehlike ortadan kaldırılmalı ve taraflar bu sürede anlaşamazsa grev yeniden başlayabilmelidir. Aksi her türlü düzenleme grev hakkının özünü zedeler ve giderek grevi hak olmaktan çıkarır.

Ahmet Ergin’in yazısı