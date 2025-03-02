Ahmet Ergin: Çoklu baro başarısızlığını atlatma çabası

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İstanbul Barosuna yönelen saldırı, eş zamanlı olarak demokrasi güçlerine yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalardan, kayyımlardan ayrı düşünülemez. Hedeflenen tüm yetkinin tek elde toplanmasına karşı çıkacak kesimlerin ve kurumların etkisizleştirilmesi, tasfiye edilmesidir. İstanbul Barosunu hedef haline getiren, baroları vesayet altına almaya çalışan iktidar, avukatların bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmesini de istememektedir.

Barolara, savunmaya benzer bir saldırı yakın tarihte de yaşanmış, 2020’de çoklu baro yasası kabul edilmişti. İktidar, baroları bölerek kendine bağlamayı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetimini yandaşlarından oluşturmayı hedeflemişti. Yasanın akabinde İstanbul ve Ankara’da numaralı baroları kurduranlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. İstanbul Barosunu bölmek için kurdukları numaralı baronun üye sayısı ise 3 bin küsurlarda kaldı. Tarihinde iki devlet görmüş 147 yıllık koca çınar İstanbul Barosunun ise 67 bini aşkın üyesi var. Destekledikleri aday TBB başkanı seçilemedi ve iktidara hizmetin karşılığı olarak büyükelçilikle ödüllendirildi.

Türkiye Barolar Birliği ve diğer illerin baroları, Türkiye’nin dört bir köşesinden avukatlar, savunmanın her daim sınırsız iktidar heveslilerinin hedefinde olduğunu, meselenin sadece İstanbul Barosu yönetimi olmadığını biliyor. İktidarın başarılı olması; baroların bağımsızlığını, avukatların özgürlüğünü yitirmesine yol açacaktır. Bu farkındalıkla birlikte yükselen dayanışma ve mücadele İstanbul Barosunun, baroların ve savunmanın teslim alınamayacağının işaretidir.

Ahmet Ergin’in yazısı