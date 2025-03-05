Ahmet Çelik Kurtoğlu: ABD'nin ender metaller üzerindeki ısrarı iki bacaklı

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ABD’nin ender metaller üzerindeki ısrarı 2 bacaklı. Bir yanda Ukrayna savaşına sağladığı desteğin karşılığını almak istiyor ve bunun için 350 milyar dolar gibi uçuk bir rakam telaffuz ediyor. Hiçbir gerçekle ilgisi olmayan bir rakam. Eskiden savaşta yenilen ülke tazminat öderdi, bu defa saldıran Rusya, kendisini savunan Ukrayna, savunmanın bedelini ödemesi isteniyor. Üstelik savunduğu ülkesi olmak yanında batının sistemi…

İkinci bacak ise yüksek teknoloji ile çalışan şirketlerin ihtiyaç duyduğu ender metallerin sağlanması. Bu ise tam bir soygun. Bu konuda yerleşik uygulama hasıla paylaşım anlaşmasıdır, (product sharing agreement). Yani madenleri çıkartan, elde edeceği kazancı paylaşır ve bunun kuralları bellidir.

Yıllar önce, herhalde 1990’ların başlarıydı, Azerbaycan’da Hazar denizi kıyısında Bakü belediye başkanıyla sohbet ederken, başkan, gaz ve petrol çıkartılmasında yapılan anlaşmalarda, bunların sahibi olan Azerbaycan’ın elde edilecek hasılanın yüzde seksenini talep ettiğini söyledi. Pekâlâ dedim, ben Bakü’de otobüs işletmeciliği yapsam nasıl bir anlaşma yapılır? Otobüsler işletmeciye ait, onun yatırımı olduğu için hasılanın yüzde 80’i sana, yüzde 20’si Bakü Belediyesi’ne kalır demişti.

Ülkemizde çeşitli maden işletmeciliği anlaşmalarında ve özellikle altın çıkartılmasında hangi yöntem izleniyor bilmiyorum. Hasıla paylaşım yöntemine göre, her ikisin de hasılanın yüzde 80’inin Türkiye’ye, yüzde 20’sinin maden şirketine kalması gerekir. Bunlar ticari anlaşmalar olduğu için gerçek, fiili rakamlar bilinmiyor. Türkiye’ye kalan rakamın yüzde 5’lerde olduğu söyleniyor.

Ahmet Çelik Kurtoğlu’nun yazısı