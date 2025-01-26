Ahmet B. Ercilasun: Bozkurtların en yiğitlerinden biri, Ümit Özdağ'dır

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Biliyoruz ki hiçbir kötü muamele, gözaltı, tutuklama vb. Ümit Özdağ’ı mücadelesinden vazgeçiremez. O, Türk gençlerinin umududur. Prof. Dr. Ümit Özdağ sıradan bir siyasetçi değildir. Onun bilgi birikimi, mevcut siyasetçilerin tamamından fazladır. Halk arasındaki bir tabirle söylersek onun birikimi, hepsinin ağzından burnundan artar. Daha bilinen bir tabirle hepsini cebinden çıkarır da diyebilirsiniz.

Onun millî duruşu da her türlü takdirin üstündedir. Bölücülüğe karşı yiğit ve kararlıdır. O, tam bir bozkurttur. Bozkurtlar artık Öcalan ile kucaklaşılan inde değil dışarıdadırlar ve bunların en yiğitlerinden biri de Ümit Özdağ’dır. Türk bengü taşlarındaki söyleyişle Özdağ, “bilge erür erinç, alp erür erinç.” (Kesinlikle bilgedir ve alptır.) Orhun anıtlarındaki ifade “bilge ermiş erinç, alp ermiş erinç” (kesinlikle bilge imiş, alp imiş) biçimindedir. Çünkü orada, anıtların yazıldığı sırada hayatta olmayan kurucu atalardan söz edilmektedir. Özdağ ise içimizdedir ve yaşıyor. Onun için ermiş (imiş) sözünü erür (-dir) şeklinde değiştirdim.

Ümit Özdağ sıradan bir siyasetçi değildir çünkü: Çünkü o, siyasetin bilimini yapmıştır ve yapmaktadır. Bugün sayısı bir hayli olan stratejik araştırma kurumlarının ilkini o kurmuştur. ASAM’dan sonra Özdağ 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kurdu. Bu enstitünün çıkardığı dergi, alanında tektir. Ümit Özdağ, siyaset yapan Türk milliyetçileri içinde Atatürk’e ve onun ilkelerine sürekli vurgu yapmasıyla da dikkati çekmektedir. Rahmetli Muzaffer Özdağ, Ümit Özdağ’ın babası idi ve 14’ler içinde Atatürk’e en çok vurgu yapan o idi. Bu saygıdeğer Türk subayını genç sayılabilecek bir yaşta kaybettik.

Tanrı Ümit’e uzun ömür versin!

Ahmet B. Ercilasun’un yazısı