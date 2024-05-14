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Yaramazlara biraz batar!

Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı

Afife Tiyatro Ödülleri adayları belli oldu. Ayrıca jüri özel ödülleri açıklandı.

Fotoğraf: AA

Jüri özel ödüllerini kazananlar şöyle:


  • Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Prof. Dr. Ayşegül Yüksel
  • Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Müge Oskay
  • Haldun Dormen Özel Ödülü: Duru Tiyatro
  • Yapı Kredi Özel Ödülü: Murat Ovalı

Afife Tiyatro Ödülleri adayları şöyle:

En başarılı oyun

  • Tiyatroadam, 39 Buçuk Basamak
  • İstos Yapım, Büyük Zafiri Apartmanı
  • Dolkun Production, Çirkin
  • Tatbikat Sahnesi, Otomatik Portakal
  • Kocaeli Şehir Tiyatrosu, Yaşamak mı Ölmek mi

En başarılı yönetmen

  • Güray Dinçkol
  • İlham Yazar
  • İlyas Özçakır
  • Oğuz Utku Güneş
  • Şahika Tekand

En başarılı kadın oyunucu

  • Gülçin Kültür Şahin
  • Nihan Doğa
  • Pelin Abay
  • Senan Kara
  • Zuhal Olcay

En başarılı erkek oyuncu

  • Berk Yaygın
  • Can Atak
  • Onur Berk Arslanoğlu
  • Onur Ünsal
  • Yiğit Sertdemir

Haldun Dormen’in sanat danışmanlığını üstlendiği programda, 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’ndeki ödül töreninin sunuculuğunu Özge Borak ve Mert Fırat üstlenecek.

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