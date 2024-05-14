Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı

Afife Tiyatro Ödülleri adayları belli oldu. Ayrıca jüri özel ödülleri açıklandı.
Jüri özel ödüllerini kazananlar şöyle:
- Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Prof. Dr. Ayşegül Yüksel
- Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Müge Oskay
- Haldun Dormen Özel Ödülü: Duru Tiyatro
- Yapı Kredi Özel Ödülü: Murat Ovalı
Afife Tiyatro Ödülleri adayları şöyle:
En başarılı oyun
- Tiyatroadam, 39 Buçuk Basamak
- İstos Yapım, Büyük Zafiri Apartmanı
- Dolkun Production, Çirkin
- Tatbikat Sahnesi, Otomatik Portakal
- Kocaeli Şehir Tiyatrosu, Yaşamak mı Ölmek mi
En başarılı yönetmen
- Güray Dinçkol
- İlham Yazar
- İlyas Özçakır
- Oğuz Utku Güneş
- Şahika Tekand
En başarılı kadın oyunucu
- Gülçin Kültür Şahin
- Nihan Doğa
- Pelin Abay
- Senan Kara
- Zuhal Olcay
En başarılı erkek oyuncu
- Berk Yaygın
- Can Atak
- Onur Berk Arslanoğlu
- Onur Ünsal
- Yiğit Sertdemir
Haldun Dormen’in sanat danışmanlığını üstlendiği programda, 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’ndeki ödül töreninin sunuculuğunu Özge Borak ve Mert Fırat üstlenecek.