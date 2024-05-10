Afganistan’ı sel vurdu: En az 50 ölü

Afganistan’ın farklı bölgelerinde meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışlar sellere yol açtı.

Kuzeydeki Baghlan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Hedayatullah Hamdard “Burka, Nahreen ve Orta Baghlan bölgelerinde meydana gelen sellerde şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Afganistan’da aşırı yağışların neden olduğu seller her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.