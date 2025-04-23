AFAD: Belirli büyüklükte depremler olabilir

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), bir süre daha belirli büyüklükte depremlerin olacağını duyurdu.

Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

AFAD Deprem Bilim Kurulu üyelerinin bugünkü depreme ilişkin tespitleri şöyle:

*6,2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir.

*Deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın kırılma mekanizmasıyla uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir. İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir.

*Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır.

*Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

*Şu ana kadar 112’ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296’sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir.

*Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir. Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezine durumu bildirmelidirler.

*Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir.

*Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir.