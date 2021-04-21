Af Örgütü raporu: Geçen yıl dünyada 483 kişi idam edildi

Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre geçen yıl dünyada en az 483 kişi idam edildi. Mısır’da infazlar geçen yıla göre üç kat artarken, İran listenin zirvesinde.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl idam edilen kişilerin sayısı, önceki yıla göre yüzde 26 daha az.

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Bu düşüşte Bahreyn, Belarus, Japonya, Pakistan, Singapur ve Sudan’da 2020 yılında hiç idam cezası uygulanmaması etkili.

Uluslararası Af Örgütü, rakamın son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ancak sayının yine de ‘endişe verici’ olduğunu belirtiyor.

Çin’den veri yok

Çin’e ilişkin verilerin yer almadığı listede, idam sayısının en fazla arttığı ülke Mısır oldu. Ülkede, idam edilenlerin sayısı geçen yıla göre üç kat arttı. Mısır’da siyasi nedenlerle idam edilen kişi sayısı da oldukça yüksek.

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İdamların yüzde 88’nin gerçekleştiği dört ülkede durum şöyle: İran’da 246, Mısır’da 107, Irak’ta 45, Suudi Arabistan’da 27 idam.

Trump’la yeniden başladı

Raporda ayrıca ABD’de de 17 yıl aradan sonra ilk kez geçen yıl idamların gerçekleştiği hatırlatıldı. Eski başkan Donald Trump döneminde, altı ayda 10 kişi idam edildi.