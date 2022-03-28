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Yaramazlara biraz batar!

Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 kişi hakkında yakalama kararı


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, Adnan Oktar suç örgütü davasında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliye edilen 68 sanıktan 61’i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

AA’nın haberine göre başsavcılığın, tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nce (İstinaf) değerlendirildi. Başsavcılığın itirazını kısmen kabul eden daire, 1’nci Ceza Dairesi’nin 61 sanık hakkındaki tahliye kararını kaldırdı ve ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, yedi sanık hakkındaki itirazınsa reddine karar verdi.

Bozma kararı ve başsavcılığın itirazı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84’ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

Ceza dairesinin bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy’un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

Tahliyelerin ‘usul ve yasaya aykırı’ olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını isteyen başsavcılık, itirazın reddedilmesinin ardından yeniden itiraz etmişti.

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