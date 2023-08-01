Adnan Nas: Rasyonelliğe dönüşün altı doldurulmuş değil

Son yazılarımızda da belirtmiştik, seçimlerden bu yana üçüncü ayın içindeyiz, ama Sayın Şimşek’in “rasyonelliğe dönüş” retoriğinin altı doldurulmuş değil. Sadece seçim öncesi popülist politikaların telafisi için toplumun sadece dar gelirli bölümü ile orta sınıf diyebileceğiniz kesimini hedef alan ve dolaylı vergi artışları ile enflasyonun altında ücret artışları bileşimi kısmi sıkı maliye ve gelirler politikaları izledik; maliye politikasının diğer bacağında yani kamu harcamalarında ciddi bir kısıntı belirtisi yok. Para politikasında ise negatif faiz, temel yaklaşım olmaya devam ediyor. Nedense söylemde sık sık değinilen tasarruf tavsiyesi ile tasarrufu caydıran negatif faiz politikası arasındaki çelişkiyi izah ihtiyacı bile görmezden geliniyor. Üstelik TL mevduatın artması istenir ve tüketimin ya da MB Başkanı’nın ifadesiyle talebin kısılması amaçlanırken, enflasyonun çok altındaki mevduat faiziyle bir yandan dövize, altına, gayrimenkule kayış, diğer yandan enflasyondaki yükseliş beklentisiyle gelecekteki tüketimin öne alınması tercihi özendirilmiş oluyor. En önemlisi, hem de konu bağlamında en yetkili ismin, MB Başkanı Erkan’ın ağzından, kurumunun varlık nedeni olan “enflasyonla mücadele”nin 2025’e kadar gündemde olmayacağının itiraf edilmesi.

Adnan Nas’ın yazısı