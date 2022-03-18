Adnan Gümüş: Türkiye’nin garantörlüğe hiçbir şekilde girmemesi kritik önemde

Durduk yerde bir de Türkiye’nin Ukrayna için garantör yapılması meselesi çıktı ortaya. Daha doğrusu durduk yerde çıkmadı, uzun bir stratejinin evreleri fırsat oluşturulup gündeme sokuşturuluyor.

Baltık Bölgesi, Karadeniz ve Ukrayna cephesi Batı için verimli bir cepheye dönüşmektedir ama bu Batı’yı kurtarmaz.

Daha önce de yazmıştım. NATO’nun ana sahiplerinin, Batı emperyalizminin bütün derdi Türkiye’nin taşıyıcı yapılıp eninde sonunda bölge ülkelerinin (NATO’ya bağlı Sünni güçlerin) Rusya ile savaşa sokulmasıdır. Rusya ile çatışmalar hem Rusya’nın hem de bölge ülkelerinin birbirini yıpratması, Batı emperyalizminin bundan büyük üstünlük ve fayda elde etmesidir. Hemen tüm iç ve bölgesel çatışmalar daha uzun erimli çıkarlara konu edilmektedir.

Çarlık Döneminden bu yana genişleme ve sıcak denizlere inme arayışındaki Rusya için de bu garantörlük ileride iyi bir çatışma vesilesi olabilir (Rusya, bu garantörlük yüzünden çıkacak bazı uzlaşmazlıkları ileride/fırsat bulduğunda Türkiye ile savaş için somut vesile sayabilir).

Türkiye’nin böyle bir garantörlüğe hiçbir şekilde girmemesi kritik önemdedir.

Adnan Gümüş’ün yazısı