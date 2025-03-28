Adnan Gümüş: 'İradesizlik', kendi kafası ve bedeninden başlamak üzere özne veya kişi olamama halidir

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Özgürlüğün hem içerikli hem de biçimsel olarak her iki bakımdan da ayırt edici/tanımlayıcı özelliği iradeli olunmasıdır. Olgunlaşma, reşit olma, ehliyet sahibi olma da en temelde iradeli olup olamamayla ilişkilidir.

“Kişi” veya “tüzel kişi” veya “toplum” olmanın temel karakteristiği iradesi olmasıdır/ iradeli olmasıdır.

Kişiden öteye “sahip olma/ özel mülkiyet” de iradeli olma türüdür.

“İktidar” da iradeli olmadır.

“İradesizlik”, kendi kafası ve bedeninden başlamak üzere özne veya kişi olamama halidir.

Antik Mısır’dan Roma’ya iradeli olamayan, kişi sayılmamıştır.

Özetle iradesi olan, iradesini kullanma yeterliliği olan özgür ve kişidir, iradesini kaybetme hali ise özgür olmaktan veya kişi olmaktan çıkma halidir.

İradesi olmayan grup da toplum değildir, ancak bağımlı bir topluluk olabilir. Yani insanın kişi, grubun toplum olabilmesi iradesinin özgürlüğünün olma halidir.