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Yaramazlara biraz batar!

Adnan Gümüş: İnsan ne diyeceğini şaşırıyor

15 aydır üniversiteler kapalı, milyonlarca meslek yüksek okulu öğrencisi neredeyse okul ve atölye görmeden mezun olacak ama “Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi” İlahiyat Profesörü Ömer Özyılmaz yine de üniversiteleri başarılı bulmuş, MEB ise çok zikzak yapmış, başarısız olmuş. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. Demek ki üniversitelerin kapısına kilit vurup işi zoom’a, teams’e, internet’e yıkarsanız, sınav güvenliğinin dahi sayılmadığı bir model başarılı imiş de MEB başarısız kalmış.

Adnan Gümüş’ün yazısı

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Bir koleksiyonun anatomisi

Geldiğimiz noktada 2.500’den fazla obje, 1.000’in üzerinde menü ve 10.000’e yakın kitapla, inanılmaz bir değer yarattık MSA’da.
Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.

Sedat Peker’e yakalama kararı

Ankara başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.