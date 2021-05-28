Adnan Gümüş: İnsan ne diyeceğini şaşırıyor

15 aydır üniversiteler kapalı, milyonlarca meslek yüksek okulu öğrencisi neredeyse okul ve atölye görmeden mezun olacak ama “Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi” İlahiyat Profesörü Ömer Özyılmaz yine de üniversiteleri başarılı bulmuş, MEB ise çok zikzak yapmış, başarısız olmuş. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. Demek ki üniversitelerin kapısına kilit vurup işi zoom’a, teams’e, internet’e yıkarsanız, sınav güvenliğinin dahi sayılmadığı bir model başarılı imiş de MEB başarısız kalmış.
SON HABERLER
Bir koleksiyonun anatomisi
Geldiğimiz noktada 2.500’den fazla obje, 1.000’in üzerinde menü ve 10.000’e yakın kitapla, inanılmaz bir değer yarattık MSA’da.
Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.
Sedat Peker’e yakalama kararı
Ankara başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM’de: Vekillerin biri bağımsız, 10’u HDP’li
HDP’li 10, bağımsız bir milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
KKTC Meclisi, Kutlu Adalı cinayetini araştıracak
KKTC Meclisi, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 6 Temmuz 1996’da evinin önünde öldürülmesine ilişkin araştırma başlatma kararı aldı.
Suruç saldırısı davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
Suruç saldırısı davasının tek tutuklu sanığı Yakup Şahin için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Firari sanıklar İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi’nin dosyalarının ise ayrılması talep edildi.