Adnan Gümüş: AKP'nin eğitimi dualden öte üç dikiş; 'genel okul, çıraklık meslek okulu, dinci okul'

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AKP’nin eğitimi dualden öte üç dikiş: Genel okul, çıraklık meslek okulu, dinci okul.

Mevcut haliyle ülke ve okullarımız daha arka planda 72.5’e, mevcut resmi formatıyla üç tipe bölünmüş bulunuyor:

1-Genel öğretim (İyice dincileştirilmiş halde genel ortaokul ve genel ortaöğretim),

2-Çıraklık ve meslek okulları,

3-Din ilahiyat imam hatip okulları.

Böyle bir üçlü model, toplumun da üç katmana ayrıştırıldığı anlamına geliyor.

Dahası genel hümanist aydınlanmacı, sanat, felsefe, bilim okulları yani birinci model istenmeyen modeli oluşturuyor. Dahası genel öğretim dahil hepsi dinci, Sünni mezhepçi telkine/ nakli ilimlere bağlanıyor.

Bilimsellik-ideolojik yönelim paradoksu dikkate alındığında, eğitim anlayışı olarak kaç ana anlayış sayılabilir, şu anda Türkiye’de bunlardan hangisi öne çıkmış bulunuyor? Maalesef eğitim tartışmaları ve reformları AKP döneminde akli-nakli/dini ilimler ayrımına sıkıştırılmış bulunuyor.

Adnan Gümüş’ün yazısı